Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde telefon kamerasıyla gizlice yoldan geçenleri görüntülediği iddia edilen şahıs, durumu fark eden iki genç tarafından engellendi.

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde telefon kamerasıyla gizlice yoldan geçenleri görüntülediği iddia edilen şahıs, durumu fark eden iki genç tarafından engellendi.

Yaklaşık 5 gün önce meydana gelen olayda, Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bir şahıs, dikkat çekmeyecek şekilde telefon kamerasıyla yoldan geçenleri görüntülediği iddia edildi. Durumu fark eden S.Ç. ve E.D. isimli iki genç, şahsı uyararak, polis karakoluna gitmesi yönünde uyardı. Şahsın tavırlarını çirkin bulan S.Ç. ve E.D. polise gidip şikayetçi oldu.

"Yaptığı terbiyesizlik yanına kar kalmasın"

Şahsın cezalandırılmasını isteyen S.Ç, "Arkadaşım E.D. ile parkın yanında oturuyorduk. Bir şahsın, yoldan geçen kadın veya erkek her kimse telefonuyla çaktırmadan görüntülediğini fark ettik. Hemen müdahale ettik. Yaptığı bu terbiyesizce davranışın yanına kar kalmaması için polise gidip kendisinden şikayetçi olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR