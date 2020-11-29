Yoldan geçen kadın sağlıkçılar hayat kurtardı

Yoldan geçen kadın sağlıkçılar hayat kurtardı Adana'da bıçakla yaralanan iki şahsa yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale etti Sağlıkçı kadınlar ambulans gelinceye kadar yaralıların elini biran olsun bırakmadı Adana'da bıçakla yaralanan iki şahsa yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale...

Yoldan geçen kadın sağlıkçılar hayat kurtardı

Adana'da bıçakla yaralanan iki şahsa yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale etti

Sağlıkçı kadınlar ambulans gelinceye kadar yaralıların elini biran olsun bırakmadı

ADANA - Adana'da bıçakla yaralanan iki şahsa yoldan geçen iki kadın sağlıkçı müdahale edip ambulans gelinceye kadar yaralıların elini biran olsun bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre ve Umut Altun isimli şahıslar tartıştıkları zanlılar tarafından bıçaklandı. Yaralılar kaçarak İnönü Parkı'nda bıçaklanan yaralılar yaralı halde kaçarak yaklaşık 500 metre ileride kaldırıma düşüp kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan şahısları gören yoldan geçen Gülten Yıldırım ve Hatice Bakar isimli iki kadın sağlıkçı müdahale etti. Sağlıkçı kadınlar önce durumu daha ağır olan Umut Altun'a müdahale edip yarasına tampon yapıp sürekli nabzını kontrol etti. Sağlıkçı kadınlar yaralının uyumaması için de onu sürekli konuşturdu.

Bu arada, olay yerine gelen ambulans Umut Altun'u alarak hastaneye kaldırdı. Bunun üzerine iki sağlıkçı kadın Emre Altun'un yarasına tampon yaptı. Gülten Yıldırım'ın, Emre Altun'un elini hiç bırakmaması dikkat çekti. Uzun süre iki kadın sağlıkçı yaralılara müdahale etti. Bir süre sonra yaralıların yakınları da olay yerine geldi.

Emre Altun'un olay yerine gelen ağabeyi, önce kimin bıçaklandığını öğrenmek istedi daha sonrada kardeşinin elinden tutup "senin ağrın bana gelsin, sana bir şey olmasın" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla Emre Altun'da hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık görevlisi Gülten Yıldırım kendisinin anestezi mezunu olduğunu, bu nedenle yaralılara müdahale ettiğini, bu sırada yanına gelen başka bir sağlıkçı kadının da yardım ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE