Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yoldan çıkan otomobil, pamuk tarlasına girerek takla attı.

Antalya'da yoldan çıkan otomobil, pamuk tarlasına girerek takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Belek turizm yolu Eminceler mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıca'nın kullandığı 07 DE 133 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, pamuk tarlasına uçarak takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Sarıca ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. - ANTALYA

Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yoldan çıkan otomobil pamuk tarlasına uçtu: 2 yaralı - Haberler
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