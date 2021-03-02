Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı

02.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:33
Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi, Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya yönüne giden Şükrü Koçak yönetimindeki 07 AHS 85 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp banketten alçak zemine düştü. Bir süre ilerleyen kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Ağaçlardan biri kökünden sökülüp aracın üzerine devrildi. Kazada sürücü Koçak ve yanındaki Narin Koçak yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.


Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı
Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Sibel Can Zeki Müren Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoldan çıkan kamyonet ağaçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:35:01. #1.15#
title