Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Niyazi Yılmaz idaresindeki 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan, Kübra ve Alaattin Fuat Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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