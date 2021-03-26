Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıktı. Meydana gelen kazada, yarı yan yatan araçtan araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, İzmir - Ankara Karayolu üzerinde Uşak Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Bayram Kaya, kontrolündeki 64 KN 487 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, yerdeki buzlanma sebebiyle araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan karlık alana saplantı. Olay yerine ihbarlar doğrultusunda polis, jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Bayram Kaya, sağlık ekibinin olay yerindeki kontrollerinin ardından olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Yoldan çıkan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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