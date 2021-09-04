Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
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Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Kayseri Caddesinde meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan O.D yönetimindeki 25 DS 741 Honda marka otomobil direksiyonun hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan aracın içerisindeki sürücü dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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