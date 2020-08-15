Yolda yürüyen genç kıza laf atıp, tepki gösteren ağabeyi bıçakladı Yolda yürüyen genç kıza laf atıp, tepki gösteren ağabeyi bıçakladı Adana'da yolda yürüyen kıza laf atan, kendisine tepki gösteren kızın kardeşini de bıçaklayan zanlı yakalandı.

Yolda yürüyen genç kıza laf atıp, tepki gösteren ağabeyi bıçakladı

ADANA - Adana'da yolda yürüyen kıza laf atan, kendisine tepki gösteren kızın kardeşini de bıçaklayan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Firas O. kız kardeşiyle birlikte yürürken yanından geçen Serdar K. laf attı. Bunun üzerine Firas O. ile Serdar K. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Serdar K., Firas O'yu bıçakladı. Bu arada çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı. Emniyete getirilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA