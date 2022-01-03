Yolda yürürken köpeğin saldırmasıyla yaralandı

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da yolda yürüyen Rojhat Karakuş (31) bir köpeğin saldırısında yaralandı. Ayağından yaralanan ve şikayetçi olan Karakuş, Pitbull'a benzettiği köpeğin sahibinden alınarak başka insanlara zarar vermesinin engellenmesini istedi.

Söğütlü Mahallesi'nde dün gece bir köpek yolda yürüyen Rojhat Karakuş'a saldırdı. Ayağından yaralanan Karakuş, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi oldu. Kuduz aşısı yapılan Rojhat Karakuş, Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliğine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Karakuş, şikayetçi dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Barış Kaya ise ifadesinde o gece yağan kar nedeniyle yerlerin kaygan olduğunu ve dengesini kaybettiği sırada yasaklı olmayan Presa Canario cinsi köpeğinin bir anda gezdirme kemerinden kurtulduğunu belirtti. Kaya, köpeğin yaralanan kişiye doğru koştuğunu, kişinin tekme atması nedeniyle ısırdığını öne sürerek, yaralıyı daha sonra hastaneye götürdüğünü söyledi.