Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı - Haberler
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Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı

Haberler.com - Haberler | Politika

İstanbul'da katıldığı bir etkinlikten dönen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazasına denk geldi. Aracından inip kaza yerine giden Kaftancıoğlu, yaralanan şoföre ilk müdahaleyi yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir programdan dönerken TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinden geçerken bir trafik kazasına rastladı.

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Anka'nın haberine göre hemen aracından inen Kaftancıoğlu, kazada yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı. O sırada ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri gencin tedavisini üstlendi. Yaralı şoför daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı

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