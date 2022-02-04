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Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Koçyiğit - Genel
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Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

SİVAS (İHA) - Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle 190 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapatıldı. Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlu mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Genel

Sivas, kar, Genel, Haber

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