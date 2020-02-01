Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu
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Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

Kastamonu'da Ağlı-Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü.

01.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:56
Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

'da Ağlı-Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü. Trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı-Şenpazar karayolunun 10'uncu kilometresinde Sakada köyü mevkisinde saman yüklü kamyon, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaydı. Yolu tamamen kapatan kamyon, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatten fazla kapalı kalan Araç-Şenpazar karayolu, saman yüklü kamyonun kurtarılmasıyla tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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