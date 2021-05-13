Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
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Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi

Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile yolda karşılaşan ve akülü araba isteyen engelli 11 yaşındaki Veysel Güneş'in isteği yerine getirilerek, bayram sürprizi yapıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile yolda karşılaşan ve akülü araba isteyen engelli 11 yaşındaki Veysel Güneş'in isteği yerine getirilerek, bayram sürprizi yapıldı.

5 çocuklu ailenin 4'üncü çocuğu olan 11 yaşındaki Veysel Güneş, omurilik hastalığı ile dünyaya geldi. Dün yaşadıkları Hicret Mahallesi'ne ziyarette bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile yolda karşılaşan Güneş, başkandan akülü araç isteğinde bulundu. Bunun üzerine Başkan Şerifoğulları da Güneş'in isteğini yerine getirmek üzere ilgili birimlere talimat verdi. Bu sabah belediye bünyesinde sahada aktif olarak çalışmalarını yürüten engelli hizmet aracı ile ekipler, Güneş'in evine giderek yeni arabasını teslim edip bayram sürprizi yaptı. Yeni arabasına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Güneş, Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Başkan Şerifoğulları'na minnettar olduklarını dile getiren 5 çocuk babası Doğan Güneş (56), "Belediye başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Engelli çocuğumla birlikte başkanı gördük. Ben de başkandan güzel bir araba istedim. Ondan sonra başkan not aldı ve 'yarın araban gelecek' dedi. Bugün araba geldi. Allah herkesten razı olsun. Çocuğumun omurilikte doğuştan rahatsızlığı var. Şimdiye kadar 11 defa ameliyat olmuş" dedi.

Yeni arabasına kavuşan 11 yaşındaki Veysel Güneş ise, "Benim arabam eski ve aküsü çıkmıştı. Arkasında kırık vardı. Ondan sonra tekerleği patlamıştı. Başkandan yeni bir tane istedim. Allah razı olsun gönderdi" diye konuştu. - ELAZIĞ

Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi
Yolda karşılaştığı başkandan akülü araç isteyen engelli Veysel'e bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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