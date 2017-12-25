Yolda Kalan Gelin Arabasını Damat İtti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın içinde olduğu otomobil kar nedeniyle yolda kaldı. Kolları sıvayan damat araçları iterek kardan çıkarttı.



İhsaniye ilçesinde Esra-Muhammet Ciğri çifti geçtiğimiz hafta sonu evlenerek dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift hayatlarının en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için ilçedeki Çaltepe Sosyal Tesisleri'ne giderek fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından ise genç çift büyük bir sürpriz yaşadı. Çifti taşıyan gelin arabası kar lastiği olmamasından dolayı yolda kaldı. Karacaahmet köyünde yapılan düğüne yetişmek için kolları sıvayan damat Muhammet Çiğri, aracı saplandığı kar birikintisinden çıkarmak için itmeye başladı. Çiftin fotoğraflarını çeken fotoğrafçı ise damadın o anlarını da fotoğrafladı. Fotoğraf karelerinde aracı iten damadın gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



(İHA)