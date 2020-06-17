Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı
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Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı

Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı Karabük'te bazı vatandaşlar yol kenarında gördükleri ayıyı öpücükle yanına çağırdı.

17.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:05

Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı

KARABÜK - Karabük'te bazı vatandaşlar yol kenarında gördükleri ayıyı öpücükle yanına çağırdı.

Karabük-Yenice karayolunda ilerleyen vatandaşlar yol kenarındaki ağaçlık alanda ayı gördü. Hemen durarak cep telefonlarıyla ayıyı çeken vatandaşlar, öpücükle ayıyı yanlarına çağırdı.

Vatandaşlar ayıyı "gel" diyerek çağırırken, ayı vatandaşların seslenmesine kulak asmadı.

Vatandaşlar, bir süre ayıyı izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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