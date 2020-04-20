Yolda bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti Alaçam ilçesinde yolda içinde 9 bin lira olan cüzdan bulan kişi, cüzdanı polise teslim etti.

Alaçam ilçesinde yolda içinde 9 bin lira olan cüzdan bulan kişi, cüzdanı polise teslim etti.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Yeni Cami Mahallesi'nde alışverişten dönen Sebahattin Çolakoğlu (63), yerde cüzdan olduğunu fark etti.

Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 9 bin lira para, kredi kartları ve Ali Baykal'a ait kimlik kartı olduğunu gören Çolakoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, cüzdanı, sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında görevli polis memurlarına teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede cüzdan sahibi Ali Baykal'a telefonla ulaşarak cüzdanının bulunduğu haberini verdi.

Cüzdan polis ekiplerince Baykal'a teslim edildi. Baykal, duyarlı davranışı için Çolakoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA