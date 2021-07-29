Yolda bulduğu 4 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 bin lirayı zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 bin lirayı zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.
İlçe merkezinde kaldırımda yürüyen Recep Demirtaş, yerde bir miktar para buldu. Parayı, Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliğine getiren Demirtaş, sahibinin bulunmasını istedi.
Yapılan anonsla paranın sahibi olduğu öğrenilen inşaat işçisi Nail Yılmaz, zabıta amiri Ferhat Yeğin'den parasını teslim aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara