Yolcusu hastalanan Emirates uçağı, acil iniş yaptı
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Yolcusu hastalanan Emirates uçağı, acil iniş yaptı

Yolcusu hastalanan Emirates uçağı, acil iniş yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EMİRATES Havayolları'nın Şikago-Dubai seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

EMİRATES Havayolları'nın Şikago-Dubai seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Emirates Havayolları'nın 134 yolcusuyla Şikago'dan Dubai'ye giden EK-236 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağında, 80 yaşındaki kadın yolcu fenalaştı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan kadının kalp rahatsızlığı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, acil iniş izni istedi. Ardından da uçak, saat 14.38'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri tarafından uçaktan alınan yolcu, ambulans ile özel hastaneye gönderildi. Yakıt ve ikram alan uçak, Dubai'ye gitmek için saat 16.08'de  yeniden havalandı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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