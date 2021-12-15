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Son Dakika | Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada Suçunu inkar eden taksicinin yalanını araç içi kamerası ortaya çıkardı Şişli'de yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici önce araç kamerasına sonra polise yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada

Suçunu inkar eden taksicinin yalanını araç içi kamerası ortaya çıkardı

İSTANBUL - Şişli'de yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici önce araç kamerasına sonra polise yakalandı. Taksicinin şoför kartı iptal edildi.

Olay, 11 Kasım günü Şişli Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Filistinli A.M.A.G 23.15'te beraberindeki kişilerle Kağıthane Nurtepe'den taksiye bindi. Ön koltukta oturan A.M.A.G., saat 23.43'te Zincirlidere Caddesi'ne geldiğinde yanındakilerle birlikte taksiden indi. A.M.A.G. taksiden indikten bir süre sonra telefonu araçta unuttuğunu fark etti. Taksiciye ulaşamayan A.M.A.G., Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giderek ifade verdi.

Taksici bulundu fakat telefonu görmediğini söyledi

Şişli polisi, vakit kaybetmeden A.M.A.G.'ın telefonunu bulmak için çalışma başlattı. Filistinli'nin bindiği taksiyi kullanan kişinin S.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan S.A., müşterileri bıraktıktan sonra çalışmaya devam ettiğini ve aracında herhangi bir telefon görmediğini, bulan veya alan olmuş ise de bilmediğini söyledi.

Araç içi kamera incelenince gerçek ortaya çıktı

Sürücünün ifadesinin alınmasının ardından Şişli polisi, çalışmalarına devam etti. Takside bulunan araç kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.M.A.G.'nin telefonunu koltukta unutarak araçtan indiğini, bir süre sonra taksi şoförünün cep telefonunu görüp aldığını, bir müddet telefonu incelediğini ve sonrasında ise araç kullanmaya devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine S.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başka bir telefonu müşterininkiymiş gibi polise teslim etmiş

İfadesi yeniden alınan S.A. bu kez, aracının ön sağ yolcu koltuğun üzerinde kime ait olduğunu bilmediği bir telefon bulduğunu, içerisinde sim kart bulunmadığını ve evde çocukları oyun oynadığı için telefonu sıfırladığını, telefonu da kendi rızasıyla polis merkezine teslim ettiğini söyledi. Ancak polisin incelemesinde S.A.'nın teslim ettiği telefonun Filistinli A.M.A.G.'ye ait olmadığı, şahsın telefonları değiştirdiği belirlendi.

Taksicinin şoför kartı iptal edildi

Telefonu çaldığı tespit edilen S.A. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak, ticari taksiye 7 günlüğüne ruhsat iptali uygulanırken, S.A.'nın da şoför kartı iptal edildi.

Son Dakika | Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada

Son Dakika | Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada

Son Dakika | Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada

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