Yolculuk yapacaktı, tutuklandı
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Yolculuk yapacaktı, tutuklandı

09.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:31
Yolculuk yapacaktı, tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolculuk yapmak isteyen uyuşturucu madde ticareti zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolculuk yapmak isteyen uyuşturucu madde ticareti zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir çalışma başlattı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 37 yaşındaki C.A. isimli şahsın bulundu otobüste ekipler uygulama gerçekleştirdi. Narkotik ekiplerince otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan C.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramalarda; şeffaf poşet içerisinde kağıt parçalarına sarılı vaziyette 40 parça halinde toplamda 58,06 gram gelen bonzai ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere intikal ettirilen C.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. - AMASYA

Yolculuk yapacaktı, tutuklandı
Yolculuk yapacaktı, tutuklandı
Yolculuk yapacaktı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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