Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

ABD'de yaşanan ilginç olayda New York'tan kalkan ve Cancun'a giden uçaktaki yolcular, binlerce metre yükseklikte seyir halindeyken ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu.

ABD'nin ünlü Cape Canaveral Üssü'nün tam üzerinde uçuş yaptığı sırada Atlas V tipi bir roketin fırlatılışına şahit olan yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Yolcu uçağı veya herhangi bir yolcunun zarar görmediği olayda, fırlatılmış bir roketin çekilmiş en ilginç görüntülerinden biri, havadan kaydedildi.

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDILAR

Yolcular ise hayatlarında bir kere karşılarına çıkacak bu manzaranın keyfini ve heyecanını yaşarken, telefonlarından video kaydı yapmayı da ihmal etmediler.

Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar
Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar
ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti! Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler
ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti! Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler
Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil
Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil
- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sedat Peker Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 17:13:11. #1.13#

title