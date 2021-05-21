Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular gözlerine inanamadı! Fırlatılan roketi anbean kayda aldılar

ABD'de yaşanan ilginç olayda New York'tan kalkan ve Cancun'a giden uçaktaki yolcular, binlerce metre yükseklikte seyir halindeyken ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden Atlas V roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu.

ABD'nin ünlü Cape Canaveral Üssü'nün tam üzerinde uçuş yaptığı sırada Atlas V tipi bir roketin fırlatılışına şahit olan yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Yolcu uçağı veya herhangi bir yolcunun zarar görmediği olayda, fırlatılmış bir roketin çekilmiş en ilginç görüntülerinden biri, havadan kaydedildi.

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDILAR

Yolcular ise hayatlarında bir kere karşılarına çıkacak bu manzaranın keyfini ve heyecanını yaşarken, telefonlarından video kaydı yapmayı da ihmal etmediler.