Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu veteriner hekim öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu veteriner hekim öldü.
Alınan bilgiye göre, Ömer Bülent Başdemir (42) idaresindeki Tokat Seyahat'e ait 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü, Yukarıkocayatak Kavşağı'nda Mehmet Ali Yıldız'ın (47) kullandığı 07 AZN 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje girerek durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası veteriner hekim Yıldız'ın cenazesi, morga götürüldü.
Otobüsün sürücüsü Başdemir de polis tarafından gözaltına alındı.
Bu arada, yara almadan kurtulan otobüsteki yolcular başka araçla bölgeden sevk edildi.