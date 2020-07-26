Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü
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Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

26.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:41

Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Düzce-Zonguldak Ereğli seferini yapan Düzce Güven firmasına ait Adnan A. idaresindeki 81 AAV 999 plakalı yolcu otobüsü, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Şifalı Su mevkisinde su aldıktan sonra yolun karşısındaki aracına geçmek isteyen Hanife Yılmaz'a (55) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bölgede görevli jandarma ekiplerinin teselli etmeye çalıştığı Yılmaz'ın yakınlarından fenalık geçirenlere sağlık personelince müdahale edildi.

Otobüs sürücüsü Adnan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın ailesiyle Bolu'dan Akçakoca'ya gittiği öğrenildi.

Yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

Kaynak: AA

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