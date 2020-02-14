Yolcu otobüsünde kaçak içki operasyonu

14.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:31

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre Kırşehir Merkez İlçe, Çayağzı Köyü Mevkii Ankara-Kırşehir Karayolu üzerinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda yolcu otobüsünde T.A., isimli şahsa ait (36) şişe kaçak viski ve (6) şişe kaçak rakı olmak üzere toplam (42) şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli T.A., adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA