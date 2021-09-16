Yolcu otobüsünde iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ'de, şehirlerarası yolcu otobüsünde kemerine ve iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri-Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis, şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Polisin otobüste yaptığı aramada, yolcu F.T'nin kemerinin iç bölümüne ve iç çamaşırına gizlenmiş 31,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.