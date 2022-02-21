Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı - Haberler
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Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 680 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. 2 şüphelinin bindiği yolcu otobüsü, takibe alındı. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüste, şüphelilerin çantasında yapılan aramada 680 gram ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Haberler

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