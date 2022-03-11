YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, buzlanan yolda kayan otobüsün kamyona çarptığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı sapağında yaşandı. Zonguldak istikametine gitmekte olan M.A. yönetimindeki 41 KG 036 plakalı Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, buzlanan yolda kayarak önünde ilerleyen 74 AY 165 plakalı kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralan kişilere olay yerinde müdahalede bulundu. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.