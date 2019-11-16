Yolcu otobüsü devrildi (2)

16.11.2019 06:41 | Son Güncelleme: 16.11.2019 06:43

Devrilen yolcu otobüsü

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları otobüsten çıkarma çalışması AKSARAY - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. (2)

Kaynak: AA