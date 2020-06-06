Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı

İzmir-Erzincan seferi yapan bir otobüs, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilerek yoldan çıktı. Kazada 19 kişi yaralandı.

06.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:01

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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