29.10.2019 16:43

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 19 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Şevket Çakır idaresindeki 02 D 6017 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat Yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Şevket Çakır ile minibüste bulunan Nuh Erdemir, Abdulvahap Berk, Zehra Kaya, Merve Yüksekyayla, Ayşegül Akbaş, Nihat Çalgıcı, Nergis Yüksekyayla, Osmancan Şahan, Ramazan Koç, Kadir Tuncel, Sadık Bozkurt, Mehmet Baran, Mehmet Şaraldı, Mustafa Mete, Ferhat Saray ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve il merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA