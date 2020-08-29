Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
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Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

İstanbul'da bir minibüs şoförü çevirmeye girmek istemediği için ara sokağa dalarak, bir anne ve bebeğinin içinde olduğu pusete çarptı. Anne ve çevredeki vatandaşların bağrışları üzerine araçtan inen şoför, yolcularının da içinde olduğu minibüs ile hareket etti. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

29.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:33

İstanbul Kağıthane'de trafik kontrol noktasına girmek istemeyen yolcu minibüsü sürücüsü güzergahından çıkıp ara sokağa giren şoför, bir bebek arabasına çarptı. Anne Mislihan Bayar'ın ve çevredekilerin bağrışları üzerine duran şoför, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Şans eseri bebeğe ve anneye bir zarar gelmedi.

Olay Sanayi Mahallesi Sultan Caddesi Aybike Sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Seyrantepe-Topkapı hattından çalışan 34 M 5423 Plakalı minibüs sürücüsü Büyükdere Caddesinde trafik polislerine yakalanmamak için caddeden güzergahını değiştirerek Aybike Sokak istikametine döndü. O sırada Mislihan Bayar içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile caddeye çıkarken minibüs sürücüsü bebek arabasına çarpıp arabanın tekerleğinin üstünden geçti.

ŞANS ESERİ BEBEĞE BİR ŞEY OLMADI

Bayar'ın bağırışları ve çevredekilerin uyarısı ile minibüs sürücüsü durdu. Şans eseri bebeğe ve anneye bir şey olmazken bebek arabasının tekerleği kırıldı. Sürücü bir süre olay yerinde durduktan sonra yolcuları ile birlikte hareket etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün plakasını belirlerken polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"MİNİBÜS BEBEK ARABASINI SIKIŞTIRDI VE KAÇTI"

Olayı görüp kadına yardım eden kişi, "Minibüs bebek arabasını sıkıştırdı ve kaçıp gitti. Yukarıda çevirme olduğu için hat dışına çıkıyor. Çevirmeden kaçıyor. Bu sokağı çok kullanıyorlar" diye konuştu.

Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

Kaynak: DHA

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