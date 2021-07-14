Yola düşen kayalar trafiği kapattı
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Yola düşen kayalar trafiği kapattı

Yola düşen kayalar trafiği kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağdan düşen kayalar Göle-Akşar karayolunda tehlike oluşturdu. Yoldan geçmekte zorlanan sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. - ARDAHAN

Yola düşen kayalar trafiği kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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