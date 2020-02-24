Yola düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
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Yola düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya'da yere düşen kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

24.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:50
Yola düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

'da yere düşen kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Rusya'nın Bölgesi'ne bağlı Rostov şehrinde genç bir kadın yol kenarından yürürken otobüs duraklarının olduğu bölüme ilerledi. Yürürken sendelemeye başlayan kadın önce kaldırıma takıldı ardından yolun ortasına yığıldı. O sırada yolda ilerleyen otobüs yere düşen kadını teğet geçti. Otobüsün ardından yoldan geçen araçlar da yavaşlayarak kadına çarpmamaya çalıştı. Kadın daha sonra güçlükle yerden kalktı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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