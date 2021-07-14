Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
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Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ile 1 otomobilin sürücüleri kaza yaptı.

ZONGULDAK'ta yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ile 1 otomobilin sürücüleri kaza yaptı. Meydana gelen iki ayrı kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, jandarma yeni bir kaza olmaması için yolu temizledi.

Kaza öğle saatlerinde, Zonguldak-Ereğli yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Engin Açıkgöz yönetimindeki 67 ABZ 973 plakalı kamyon yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolda savrulan kamyon, yağmur suyu kanalına düştü. Kazada, kamyon sürücüsü Engin Açıkgöz yaralandı. Açıkgöz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı bölgede ikinci kaza da meydana geldi. Sürücü bilinmeyen 67 LY 166 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak kaydı. Bariyerlere çarparak duran otomobilde yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgede üçüncü bir kaza olmaması için önlem aldı. Yol itfaiye ekiplerince temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu
Yola dökülen mazot, iki kazaya neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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