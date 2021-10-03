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Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı Ataşehir yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan şüpheliler yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Ataşehir yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan şüpheliler yakalandı.

Olay, Ataşehir Atatürk Mahallesi üzerinde 26 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.T. isimli şahısla trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan şüpheli şahıslar, D.T.'yi darp ederek yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kullandığı siyah aracın plakası belirlendi. Olayı Y.E.E., Z.D., S.S. ve E.C. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı
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