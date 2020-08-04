Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu
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Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Yol ortasında kavga eden tarafları imam ayırdı Çorum'da bir anda ortalık karıştı, dakikalarca kavga ettiler Korona virüs kuralları da kavgada hiçe sayıldı Çorum'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler...

04.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:47

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Yol ortasında kavga eden tarafları imam ayırdı

Çorum'da bir anda ortalık karıştı, dakikalarca kavga ettiler

Korona virüs kuralları da kavgada hiçe sayıldı

ÇORUM - Çorum'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı.

Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti. Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İHA

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