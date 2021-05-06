Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
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Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor

Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de tramvay hattı üzerinde bulunan ve çevresinde hiçbir yükselti veya uyarı bulunmayan direk, sık sık trafik kazasına sebep oluyor.

Eskişehir'de tramvay hattı üzerinde bulunan ve çevresinde hiçbir yükselti veya uyarı bulunmayan direk, sık sık trafik kazasına sebep oluyor.

Tepebaşı bölgesindeki İsmail Gaspıralı caddesi üzerindeki tramvay yolunda bulunan direk tehlike saçıyor. Çevresinde hiçbir engel, yükselti, uyarı bulunmayan direk İsmail Gaspıralı caddesi ile Ihlamur Ağacı sokak kesişiminde bulunuyor. Yolun tam ortasında bulunan direk, caddeden veya sokaktan dönüş yapmak isteyen sürücüler için büyük sorun haline geliyor. Yol kontrolü yaparak çıkış yapan sürücülerin etrafında engel olmayan direği fark etmemesi sonucu meydana gelen trafik kazaları, çevredeki vatandaşlar için büyük bir sorun haline gelmiş durumda.

Defalarca şikayet edilmesine rağmen sonuç alınamamış

Çevre binalarda oturan vatandaşlar aynı yerde sürekli kaza olduğunu anlattılar. Sık sık şikayet edilerek çözüm beklenen yol ortasındaki direk için henüz bir işlem yapılmadığı ve şikayetlerin her geçen gün çoğaldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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