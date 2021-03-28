Yol ortasında koşan tilkinin görüntüleri gülümsetti

- Yol ortasında koşan tilkinin görüntüleri gülümsetti Domaniç'ten İnegöl'e gelen bir sürücü önlerinde giden bir havyanı fark etti.

- Yol ortasında koşan tilkinin görüntüleri gülümsetti

BURSA - Domaniç'ten İnegöl'e gelen bir sürücü önlerinde giden bir havyanı fark etti. Tilki olduğunu görünce o anları böyle kayıt altına aldı. Bir süre ana yolda koşan Tilki daha sonra yol kenarındaki karların içesine atlayarak gözden kayboldu.

Abdullah Salık isimli vatandaşlar Domaniç'ten İnegöl'e doğru araçlarıyla seyir halindeyken önlerinde bir hayvanın koştuğu gördü. Koşan hayvanın Tilki olduğu fark edince o anları cep telefonuyla kayıt altına aldılar. Tilki bir süre ana yolda arabanın önünde koştuktan sonra kendisini yol kenarında karlar içerisine atarak kayıplara karıştı. Geriye ise gülümseten o anlar kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS