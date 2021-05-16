BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
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BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, komşu iki mahallede oturan husumetli gruplar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

BURSA'da, komşu iki mahallede oturan husumetli gruplar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Bölgenin giriş ve çıkışlarını otomobilleriyle barikat kurarak kapatan grupların kavgası jandarmanın müdahalesiyle son buldu.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Barcın Mahallesi ile Kirazlıyayla Mahallesi'nde oturanlar arasında yaklaşık 1 hafta önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle tartışma kısa sürede sonlandırıldı. Ancak 2 mahallenin halkı arasında gerginlik 1 hafta boyunca devam etti. Bunun üzerine dün akşam Kirazlıyayla Mahallesi'nden 5 kişinin otomobille ilçe merkezine gittiğini gören Barcın Mahallesi'nde oturan bir grup, Kirazlıyayla-Barcın Yolu Çınarlar mevkiinde otomobilleriyle barikat kurarak husumetlilerini dönüş yolunda beklemeye başladı. Saat 22.00 sıralarında Kirazlıyayla Mahallesi'ne dönen grup, yolun kapatıldığını gördü. Otomobilden inerek yolu açmak isteyen gruba, yol kenarında bekleyen Barcın Mahallesi'nde oturan grup saldırdı. İki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinden otomobille kaçmaya çalışarak Kirazlıyayla Mahallesi'ne gitmeye çalışan grubun barikatta bulunan otomobillere çarpması sonucu 4 araçta hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu taraflar ayrılırken, olayda vücudunun çeşitli yerlerine taş ve sopa darbesi alan her iki gruptan toplam 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban Sarıabi, Özcan Kara, Gökhan Cambaz, Samet Can Kara, İsmail Kara ile Mehmet Ali Sevinç, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI
BURSA YOL KESİP, HUSUMETLİLERİNE SALDIRDILAR: 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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