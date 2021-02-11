Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)
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Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)

11.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:16
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da, Murat Bahadır'ı silahla vurularak öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçan cinayet şüphelisi Erman Ö. yakalanarak Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa'da, Murat Bahadır'ı silahla vurularak öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçan cinayet şüphelisi Erman Ö. yakalanarak Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Erman Ö. ilk ifadesinde, kullandığı uyuşturucu etkisiyle gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Bahadır'la aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi. Erman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, gazetecilerin "Cinayeti neden işledin?" sorusuna "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Erman Ö., "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Herkes kendine iyi baksın" dedi.

Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)
Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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