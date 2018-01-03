Yol Kenarında Yemeklik Ot Topladı

Gaziantep'te kanser hastası olduğunu ileri süren bir kadın, yol kenarındaki insanların şaşkın bakışları arasından refüjden ot topladı.



Kanser hastası olduğunu söyleyen 58 yaşındaki Dursun Özdemir isimli kadın, Gazimuhtarpaşa Caddesi üzerinde yol kenarındaki insanların şaşkın bakışları arasında refüjden ot topladı. Topladığı otları poşete koyan kadın, kanser hastası olduğunu söylerken topladığı otların pilavda, salatada ve dürümde kullanıldığını kaydetti. Kadının yanında bulunan ve ismini vermek istemeyen bir kişi de bu otların 7-8 TL'ye satıldığını söyledi.



Bir süre sonra kadın ve yanındaki şahıs, refüjden ayrıldı. - GAZİANTEP