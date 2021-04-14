Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı kedinin klinikte çekilen röntgeninde, tabancayla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı kedinin klinikte çekilen röntgeninde, tabancayla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

Torba Mahallesi'nde emlak danışmanı Şule Teker (49), yol kenarında sürünen sırtında yaralı bir kediyi görünce, arkadaşı Şükran Şahin ile birlikte özel bir veterinere götürdü. Çekilen röntgende kedinin, tabancayla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun görüldü. Yaralı kedi, tedaviye alındı. Polis olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şule Teker, "Kurşun kedinin omuriliğe saplanmış, çıkarılması için İstanbul'a gönderilecek. Arka ayakları tutmuyor. İnşallah sinir zedelenmiştir ve tedavisinin ardından yürümeye başlar. Kurşunun çıkarılmasının ardından balistik inceleme için girişimleri yapacağız. Bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı