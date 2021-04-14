Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı kedinin klinikte çekilen röntgeninde, tabancayla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı kedinin klinikte çekilen röntgeninde, tabancayla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

Torba Mahallesi'nde emlak danışmanı Şule Teker (49), yol kenarında sürünen sırtında yaralı bir kediyi görünce, arkadaşı Şükran Şahin ile birlikte özel bir veterinere götürdü. Çekilen röntgende kedinin, tabancayla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun görüldü. Yaralı kedi, tedaviye alındı. Polis olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şule Teker, "Kurşun kedinin omuriliğe saplanmış, çıkarılması için İstanbul'a gönderilecek. Arka ayakları tutmuyor. İnşallah sinir zedelenmiştir ve tedavisinin ardından yürümeye başlar. Kurşunun çıkarılmasının ardından balistik inceleme için girişimleri yapacağız. Bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... MUĞLA BODRUM YARALI BULUNAN KEDİ SİLAHLA VURULMUŞ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:38:56. #1.15#

title