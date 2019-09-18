18.09.2019 19:01

Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs sürücüsü koştu

Burnu kanayınca fenalık geçiren kadına sürücünün yardımı kameralara yansıdı

Yaşlı kadının yarımına koşan sürücü o anları anlattı:

"Biz insanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık"

SAKARYA - Sakarya'da yol kenarında burnu kanayınca fenalık geçiren yaşlı kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren halk otobüsü sürücünün yardımı ile hastaneye taşındı. Yaşlı kadına sürücünün yardım ettiği anlar ise otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sakarya'da yol kenarında burnu kanayarak fenalık geçiren kadının yardımına belediye halk otobüsü sürücüsü koştu. Camili mevkiinde yolda ilerlediği sırada burnu kanayan yaşlı kadın fenalık geçirdiğini gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı toplu taşıma aracı sürücüsü Murat Söylemez, yolcuların da yardımıyla otobüse aldığı kadını, hat güzergahından çıkarak en yakın sağlık ocağına götürerek tedavi olmasını sağladı. İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen sürücü Murat Söylemez, "Camili 1 mevkinde rutin seyir halindeydim. Daha sonra kaldırım üzerine oturmuş burnu kanayan yaşlı teyzemi gördüm. O anda ona yardımcı olmak istedim. Aracı durdurup aşağı indim ve araçtaki yolcularında yardımıyla araca bindirdik. Kendi hat güzergahımdan çıkarak en yakın sağlık ocağına yetiştirdik. Biz insanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağ olsunlar araç içindeki yolcularda benimle aynı hassasiyeti gösterdiler. Ben hepsine teşekkür ederim" dedi.

Duyarlı sürücünün yaşlı kadına yardımı kamerada

Araç içi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüse aldığı yolcularla Camili mevkinde ilerleyen sürücü Söylemez, yol kenarında fenalık geçiren yaşlı kadını görünce aracını durduruyor. Aracından inen sürücü, yolcuların da yardımıyla aracına aldığı kadını güzergahından çıkarak sağlık ocağına yetiştiriyor. Sağlık ocağı önünde aracını durdurarak kadını sağlık ocağına kadar taşıdı. Daha sonra aracına binen sürücü, güzergahını değiştirdiği için yolculardan helallik istiyor. Sürücüyü tebrik eden yolcular ise kendisine gerekeni yaptığını söyleyerek destek oluyor.

Başkan, duyarlı davranışı ödüllendirdi

Öte yandan sürücünün duyarlı davranışını öğrenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise önceliğinin insanlık olmasından dolayı sürücü Söylemez'e teşekkür ederek ödüllendirdi.

Kaynak: İHA