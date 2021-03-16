Yol kenarında boğazından vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu

Kocaeli'de yaşayan 30 yaşındaki Sercan Tufan adlı kişi, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulmuş halde yol kenarında bulundu. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü.

CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ ORTADA YOK

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından tabancayla vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Sercan Tufan olduğu belirlendi. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.