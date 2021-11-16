Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı - Haberler
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Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Tapalpa kentinde yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı.

Meksika'nın Tapalpa kentinde yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı. Endişeye kapılan bazı sürücüler, çevrede bulunan diğer sürücüleri uyarmak için kaplanın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında başıboş bir şekilde gezen Bengal kaplanı görüldü. Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce neye uğradıklarını şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Bazı sürücüler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çevrede bulunan diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Adını Hindistan'daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor. Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

Yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı

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