Yol Kenarında 32 Kalaşnikof Mermisi Bulunu
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Yol Kenarında 32 Kalaşnikof Mermisi Bulunu

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, yol kenarında Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 32 mermi bulundu.

Yol Kenarında 32 Kalaşnikof Mermisi Bulunu

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde, yol kenarında Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 32 mermi bulundu.

Osmaniye Gaziantep karayolunun 39'uncu kilometresinde silah mühimmatı bulundu. İhbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri, siyah poşet içerisinde bulunan Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 32 mermiyi incelenmek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlatıldı. - Osmaniye

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