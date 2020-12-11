Son dakika haberi: Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede

11.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:39
Son dakika haberi: Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede

Bir son dakika haberine göre Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ardahan'da işten çıkarılan 57 işçiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile görüşme yaptığını ve sorunun çözüleceği müjdesini verdi.

Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ardahan'da işten çıkarılan 57 işçiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile görüşme yaptığını ve sorunun çözüleceği müjdesini verdi.

Halil Efendi Mahallesindeki İl Özel İdaresi Destek Hizmet sahasında işten çıkarılan 57 işçi ile bir araya gelen Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgililerle görüşmeler yaptıklarını ve işçilerin işlerine yeniden dönmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ağar, "Elbetteki çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. ve sıkıntılarımız sürekli devam etmekte. Ardahan'da da çok önemli sıkıntının bir tanesini yaşamaktayız. Bununla ilgili gelişmeleri kısaca sizinle paylaşmak için geldim. Sizleri yalnız bırakmamak, sizlerin bir sahibinizin olduğunu his ettirmek ve sizlerin yanında olmak için buradayız. Önemli olan bu sıkıntıları müzakerelerle çözmektir. Aksi halde her iki tarafı da sıkıntıya sokacak durumlar yaşanabilir. Biz yıllardan beri çalışma arkadaşlarımızın, sendika üyelerimiz ile Türk-İş üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Zaman zaman tatlı sertleşmemiz olabiliyor ama işin sonuca varmak kadar güzel bir şeyin olmadığını da görüyoruz" dedi.

Özel idarelerde ödenek sıkıntısının yaşandığını öne süren Ağar, Özle idare teşkilatını hiç birimiz yok sayamayız. Hatta bu teşkilatı güçlendirmemiz lazım dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat görüştüğünü anlatan Ağar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işten çıkartılmalarla ilgili bizzat arayarak arkadaşlarımız rahat olsunlar, bir sıkıntı yok, hiç kimseye alet olmasınlar biz meseleyi çözeceğiz. İçişleri bakanımız konuya duyarlı davrandığı için kendisine sizin adınıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çözmemiz gereken tek konu özel idare bütçesini güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

Ağar son olarak, işçilerle birlikte olarak sorunlarına çare olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
Son dakika haberi | Bakan Soylu: 'Vatandaşlarımız kısıtlamalara riayet ediyor'
Son dakika haberi | Bakan Soylu: "Vatandaşlarımız kısıtlamalara riayet ediyor"
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Son dakika haberi: Bakan Soylu, sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısında konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Neymar Samatta Fatih Terim Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:39:38. #1.14#
title