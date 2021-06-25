YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi alınarak yapılan kontrollü patlatma sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri belediye binası ve bir evde hasara neden oldu.