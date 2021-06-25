YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA
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YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi alınarak yapılan kontrollü patlatma sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri belediye binası ve bir evde hasara neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde yol genişletme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi alınarak yapılan kontrollü patlatma sırasında yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri belediye binası ve bir evde hasara neden oldu. Yaralanın olmadığı olayda, patla anı ve sonrası anbean kameraya yansıdı.

YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA
YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA
YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA
YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI PATLATMASINDA BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRMESİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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