Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada
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Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada

16.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:56

Kağıthane'de arıza yapan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak 4 araca çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde Mercedes Atego marka 34 DF 9919 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan sürücünün aracı henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü kamyonu yol ortasında tamir etmeye başladı.

KAMYON BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI

Tamir sürdüğü esnada kamyon bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün peşinden koştuğu kamyon kayarak önce arkadan gelen Fiat Egea marka 34 DTM 747 plakalı otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından cadde üzerindeki trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araçları olay yerinden kaldırdı. Ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
FFF: istanbul burası normal
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SERVİSÇİ: Bu kaçıncı kamyon haberi bunlara 3-4 tane boşalmayan türde fren takın öyle trafiğe çıksın.
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ASİ: Dünyada bizden zeki bir toplum yok avrupa bizi kıskanıyor. Allah korkusu yok kuldan utanın dünyaya rezil oluyoruz hiç yok yere suçsuz insanlar ölüyor. bu kadar zekası olmayan birisi hiç bir araçla trafiğe çıkmamalı bisilet ile bile yasak olmalı. Takoz koymak bu kadar zormu ? Türkiye zihniyeti birşey olmaz boşver ölen ölsün.
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