05.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:00

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Yokuş Aşağı"

Ruben Östlund'un "Turist" filminin yeniden çevrimi olan "Yokuş Aşağı", çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods ve Kristofer Hivju'nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Nat Faxon ve Jim Rash birlikte yaptı.

Kaynak: AA

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